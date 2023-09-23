Trafik kazasında hayatını kaybeden muavinden geriye bu görüntüler kaldı
Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden yolcu otobüsü muavininden geriye sosyal medyada paylaştığı görüntüler kaldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2'i ağır 14 kişi yaralandı.
Trafik kazasında hayatını kaybeden muavinden geriye bu görüntüler kaldı
ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden yolcu otobüsü muavininden geriye sosyal medyada paylaştığı görüntüler kaldı.
Iğdır- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün 19 Eylül günü Horasan'da traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2'i ağır 14 kişi yaralanmıştı. Kazada araç içerisinde feci şekilde sıkışarak can veren genç otobüs muavini Azad Kalay'ın sosyal medya paylaşımları ise sevenlerini üzdü.
Abdullah Uluç yönetimindeki 76 AAN 623 plakalı yolcu otobüsü, Horasan çıkışında aynı yönde ilerleyen Eyüp Ulusoy'un kullandığı traktöre arkadan çarptı.
Ekipler, otobüse girerek içeride sıkışan yolcuları kurtardı. Kazada, otobüste sıkışan Azad Kalay sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği anlaşıldı olay yerinde, traktör sürücüsü ise kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.