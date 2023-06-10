Trabzonlu Kaan Aydın Ataoğlu Faslı sevgilisi ile evlendi

Trabzonlu Kaan Aydın Ataoğlu, üniversitede tanıştığı Faslı Hale Abdelmalek ile dünyaevine girdi. İngiltere'de üniversite eğitimi sırasında tanışan Abdelmalek ile Ataoğlu, bir süre önce evlenmeye karar verdi. Ailelerin tanışmasının ardından hazırlıklara başlayan çiftin ilk düğünleri, 19 Mayıs'ta Fas'ta geleneklere göre gerçekleştirildi. Çiftin nikah töreni ise Ortahisar ilçesindeki otelde, aileleri ve yakınlarının katılımıyla yapıldı.

Trabzonlu Kaan Aydın Ataoğlu, üniversitede tanıştığı Faslı Hale Abdelmalek ile dünyaevine girdi.

İngiltere'de üniversite eğitimi sırasında tanışan Abdelmalek ile Ataoğlu, bir süre önce evlenmeye karar verdi. Ailelerin tanışmasının ardından hazırlıklara başlayan çiftin ilk düğünleri, 19 Mayıs'ta Fas'ta geleneklere göre gerçekleştirildi.

Çiftin nikah töreni ise Ortahisar ilçesindeki otelde, aileleri ve yakınlarının katılımıyla yapıldı.

Nikah şahidi olan eski İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, akdin gerçekleştirilmesinin ardından evlilik cüzdanını geline teslim ederek mutluluklar diledi.

Ataoğlu, AA muhabirine, 4 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Eşinin Faslı olduğunu anımsatan Ataoğlu, "İngiltere'de ikimiz de aynı üniversitede okuyorduk. Arkadaşlığımız ilerleyince Hale Trabzon'a geldi, onu misafir ettik, mutlu ve huzurlu bir şekilde hayatımızı devam ettirmeye karar verdik. Ailelerimiz de bizim kararımıza destek verdi." dedi.

Gelin Hale Abdelmalek de mutlu olduğunu dile getirdi.