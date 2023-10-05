Trabzonlu Gezgin Hasan Seyis, 60 Yıllık Bisikletiyle Bin 200 Kilometrelik Yolculuğunu Tamamladı

Trabzonlu gezgin Hasan Seyis, 60 yıllık bisikleti ile bin 200 kilometre yolculuğun ardından Muğla'nın Milas ilçesine geldi.

Kendinden büyük bisikleti ile 40 yıldır gezen Hasan Seyis'in son durağı Milas oldu. Adana'dan yola çıkan 17 gün süren bin 200 kilometrelik uzun ve meşakkatli bir yolculuğun ardında Milas'a gelen Seyis vatandaşların ilgi odağı oldu. Yanında getirdiği rengarenk el yapımı bileklikleri satarak yol masraflarını karşılayan Seyis, "40 senedir Türkiye'nin dört bir yanını karış karış geziyorum. Benim evim bisikletim ve gittiğim yollar. Evlenmeyi hiç düşünmedim. Gittiğim şehirlerde bazen 15-20 gün kaldığım oluyor. Ama Milas'ta sadece 1 gün kalacağım. Milas'ın ardından Bodrum'a pedal basağım" dedi. - MUĞLA