Trabzon'un Sürmene ilçesinde sular çekildi, hasarın boyutu ortaya çıktı

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün akşam yağan yoğun yağmur sonrası oluşan su baskınlarının ardından sular çekilirken, bugün temizleme çalışmaları devam ediyor.

Dün Trabzon'un Sürmene ilçesinde yoğun yağış sonrası dereler taştı, yollar, caddeler ve sitelerin bahçeleri göle döndü, çok sayıda araç sular altında kaldı. Akşam saatlerinden itibaren Trabzon Büyükşehir ve Sürmene ilçe belediyesi ekipleri yoğun bir çalışma ile sel ve su baskınlarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya çalışırken, Sürmene'de 12 su baskınına müdahale ederek 6 vatandaş kurtarıldı. Yağmurun getirdiği tahribat ise suların çekilmesi ile ortaya çıktı.

Yaşanan afetle ilgili konuşan Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, "Dün saat 17.30-18.00 sıralarında başlayan yağmur 30-45 dakika içerisinde maalesef ilçeyi tamamen su altında bıraktı diyebiliriz. Yaklaşık 60-70 civarında iş yerinin alt katlarını su bastı, bazı evlerin çatılarını da su bastı. Dün akşamdan beri su tahliyesine devam ediyoruz. Bugün de temizleme çalışmalarını yapıyoruz. Sular tahliye edildi ancak çamur ve pisliğin temizlenmesi gerekiyor. Vatandaşın maddi zararı var ancak herhangi bir can kaybı olmadı" dedi.

Selden etkilenen vatandaşlardan Ayhan Kılıç, "Ben yukardaki evimizdeydim, çocuğum aradı baba eve doğru su geliyor kanaldan diye. Ben de 3-4 dakika sonra geldiğimde su çocuğumun boğazına kadar gelmişti. Duvar yıkılmış ve duvarın tuttuğu su komple binayı basmış. Bunun sonucunda da binanın önü su oldu ve araçlar sular altında kaldı. Şükürler olsun cana gelmedi mala geldi" diye konuştu.

Bir diğer vatandaş Mehmet Keskin ise olayın bir anda olduğunu ifade ederek "Arka mahalleden su basınca bina önünde bulunan duvarı yıktı. Direk otoparka gelen su 1 metrenin üzerinde bir yükseklikle doldu ve binayı da su bastı. Bunun sonucunda itfaiye ekipleri insanları kurtardı" ifadelerini kullandı.