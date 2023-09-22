Trabzon'un Of ilçesinde kaza: 5 kişi yaralandı

Trabzon'un Of ilçesinde iki aracın karıştığı kazada, ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.