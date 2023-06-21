Trabzon'da 26 Haziran sabahı meydana gelen su kesintisi hakkında vatandaşlar araştırmalar yapıyor. Trabzon suları ne zaman gelecek? 21 Haziran Trabzon su kesintisi ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde.

26 Haziran günü sabah saatlerinde Trabzon'da meydana gelen su kesintisinin ardından vatandaşlar arama motorlarında Trabzon'da suların ne zaman geleceği hakkında araştırmalar yaptı. Peki, Trabzon sular ne zaman gelecek? 21 Haziran Trabzon su kesintisi ne zaman bitecek?

TRABZON SULAR NE ZAMAN GELECEK?

26 Haziran sabah saatlerinde meydana gelen su kesintisi ile ilgili detaylar TİSKİ'nin internet sitesinde şöyle yer aldı: