Trabzon-Gümüşhane sınırındaki yaylalar karla kaplandı
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Trabzon ve Gümüşhane sınırındaki yaylalar, akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı ve yaylalar zaman zaman tipi şeklinde etkilendi. Yüksek kesimlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece ölçüldü.
Trabzon- Gümüşhane sınırındaki yaylalar, kar sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı gece boyunca sürdü.
Trabzon ve Gümüşhane sınırında yer alan Cami Boğazı ile Taşköprü yaylalarında yoğun yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren yağışla yaylalar beyaza büründü.
Bölgenin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığı, karın ardından sıfırın altında 1 derece ölçüldü.
Kaynak: AA / Yaşam