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Trabzon'da Yolcu Midibüsü Kazası: Sürücü Tutuklandı

Trabzon'da Yolcu Midibüsü Kazası: Sürücü Tutuklandı

Yaşam Haberleri

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen yolcu midibüsü kazasında yaralanan ve tedavisi tamamlanan sürücü Adem Bayraktar, 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsünün, yol kenarındaki evin duvarına çarpıp devrildiği kazada yaralanıp, tamamlanan tedavisi sonrası gözaltına alınan sürücü Adem Bayraktar, 'taksirli ölüme ve yararlanmaya neden olmak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

FREN TUTMAMIŞ

Öte yandan, 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada sürücünün ifadesinde, "Fren tutmadı, yokuş aşağıya gittiğim için de hızım katlanarak 40 kilometreye çıktı. Direksiyona sarıldım, paniklediğim için imdat frenini çekemedim. Çok üzgünüm" dediği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Adem Bayraktar Akçaabat Trabzon Yaşam Haberler

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