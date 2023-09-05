Trabzon'da Yıldırım Aşkıyla Evlenen Çift Dünya Evine Girdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Enes Hacısalihoğlu ve Dilek Tomaç, işyerinde başlayan aşklarının ardından düğün töreniyle evlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde çift, davetlilerin alkışlarıyla birlikte pistte dans etti.

Trabzon'da yaşayan Enes Hacısalihoğlu ve Dilek Tomaç, işyerinde başlayan yıldırım aşkı sonrasında yapılan düğün töreninin ardından dünya evine girdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Enes Hacısalihoğlu (27) ve Dilek Tomaç (28) bir süre önce tanıştı. Tanışmanın ardından konuşmaya başlayan çift evlenmeye karar verdi. Boyları küçük ama aşkları büyük olan çift Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki düğün töreninde gelinlik ve damatlıklarını giyerek evlilik hayallerini gerçekleştirdi.

Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde piste el ele havai fişek ve konfetiler eşliğinde gelen çift davetlilerce alkış yağmuruna tutulurken, nikah töreninin ardından pistte uzun süre birlikte oynadı. Çifte yakınları ve davetliler de eşlik ederken, damat Enes Hacısalihoğlu heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek "Heyecanlıyım, mutluyum. İkimizde belediyede çalışıyorum orada tanıştık. Tanışmamız biraz uzun sürdü. Karar verdik ve nişanlandık. Sonunda buraya geldik. Allah'a şükürler olsun. Köyde güzel bir evlilik teklifi yapmıştım" dedi.

Gelin Dilek Tomaç ise "Çok heyecanlıyım ama aynı zamanda mutluyum. Evlilik teklifi çok güzeldi. Mutluluktan hiçbir şey hatırlamıyorum. Kilitlenmiş gibiyim" ifadelerini kullandı. - TRABZON