Trabzon'da trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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Yaşam Haberleri
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kanuni Bulvarı Karşıyaka mevkisindeki kavşakta iki araç çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kanuni Bulvarı Karşıyaka mevkisindeki kavşakta 61 DF 0397 plakalı otomobil ile 61 TA 833 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçlardaki 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam