Trabzon'da taş ocağında heyelan yaşandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen heyelan anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, işletmeye ait bazı iş makineleri zarar gördü.

Taş ocağındaki heyelan böyle görüntülendi

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesindeki bir taş ocağında heyelan meydana geldi. Olayda büyük panik yaşanırken, heyelan anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ölen veya yaralananın olmadığı olayda taş ocağı işletmesine ait iş makineleri zarar gördü.

Olay saat 15.00'da Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan bir taş ocağı işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melik mevkiinde bulunan bir taş ocağında öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple heyelan meydana geldi. Büyük bir gürültü ve toz bulutuyla birlikte dağ yamacından yuvarlanan kayalar nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken, yamaçtan yuvarlanan kayalar nedeniyle işletmeye ait bazı iş makineleri zarar gördü.

Olayın ardından bölgeye giden ekipler çalışma başlatırken, heyelan sırasında yaşanan korku ve panik cep telefonu kameralarına yansıdı.