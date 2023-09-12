Trabzon'da Taş Ocağında Heyelan: Panik Anları Görüntülendi

Trabzon'da kullanılmayan taş ocağında meydana gelen heyelan sonucu dik yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü anlar ile çevredekilerin yaşadığı panik, cep telefonu ile görüntülendi.

TRABZON'da kullanılmayan taş ocağında meydana gelen heyelan sonucu dik yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü anlar ile çevredekilerin yaşadığı panik, cep telefonu ile görüntülendi.

Maçka ilçesi Ocaklı Mahallesi'ndeki kullanılamayan taş ocağında, dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Dik yamaçtan kopan büyük kaya parçaları, taş ocağında ve mahalle yolunda hasara yol açtı. Bu sırada yoldan geçenler büyük panik yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; heyelan ile yamaçtan kopan kaya parçalarının hızla yola savrulduğu, çevreyi toz bulutunun sardığı, civardaki vatandaşların da koşarak bölgeden uzaklaştıkları yer aldı. (DHA)