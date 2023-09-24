Trabzon'da tarihi cami düğün fotoğrafları için tercih ediliyor

TRABZON'da, yarım asırlık geçmişe sahip Mısırlı Dede Fatih Sultan Mehmet Camisi'nin deniz ve şehir manzaralı avlusu, özellikle düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin uğrak yeri oldu. Fotoğraf tutkunlarınca açık hava stüdyosu olarak da kullanılan camiye gelen çiftler, çekildikleri panoramik deniz manzaralı düğün fotoğraf kareleriyle anı ölümsüzleştiriyor.

Ortahisar ilçesinin yüksek rakımlı Çukurçayır Mahallesi'nde, geçmişi 1973 yılına uzanan ve yenilenen iç ve dış mimarisiyle öne çıkan Mısırlı Dede Fatih Sultan Mehmet Camii, uçsuz bucaksız deniz manzarasıyla cemaatin yanı sıra gelin ve damat adaylarıyla, evlilik yolunda ilk adımı atan çiftlerin uğrak noktasına dönüştü. Fotoğraf tutkunlarınca açık hava stüdyosu olarak da kullanılan camiye gelen çiftler, manzarayı fon yaparak, mutluluklarını, cami ve deniz manzaralı fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

'MUTLULUKLARI DAHA İYİ OLSUN DİYE TAVSİYE VERİYORUZ'

Mısırlı Dede Camii imamı İbrahim Şar, camiinin hakim olduğu manzaranın güzel olduğunu ve ilgi çektiğini ifade ederek, 'Elhamdülillah, buranın manzarası güzel olduğu için ziyaretçimiz çok oluyor. Cemaatimiz de çok oluyor. Gelinler de buraya çok geliyor. Bazen onlara 'resim çekmeyin besmele çekin' diyorum ama resim çekmek daha yoğunlukta oluyor. İnşallah besmele çekmeyi de unutmazlar. Gelen kardeşlerimize tavsiyelerde de bulunuyoruz. Nikahın temelini besmele ile atarlarsa inşallah nikahları sağlam olur. Mutlulukları da daha iyi olur diye tavsiyede bulunuyoruz kızlarımıza? dedi.

'GELENLERİ HOŞ KARŞILIYORUZ'

Manzarayı görüp fotoğraf çektirmek için gelen ziyaretçileri hoşgörüyle karşıladığını anlatan Şar, 'Müstehcen şekilde camii adabına uygun olmayan şekilde gelenleri almıyoruz. Çünkü bu caminin adabı edebi vardır. Edep ve adap olmadan nikah da düğün de olmaz. Olsa bile temeli zayıf olur. Adaba aykırı olarak gelenleri içeri almıyoruz. Bizim cemaatimiz çok iyi. Buraya her yerden gelen insanlar gelir, sohbet ve vaazı dinlerler. Bu manzarayı seyreder ve güzel bir şekilde buradan ayrılırlar. Herkesi buraya davet ediyoruz. Gelenleri hoş karşılıyoruz. Eğer bir kişi Allah'ın evine geliyorsa, Allah-u Teala onu seviyor, o da Allah-u Teala'yı seviyordur. İnsan sevmediğini evine almaz. Demek ki, Allah buraya geleni seviyor ki onları buraya gelmeye nasip ediyor' diye konuştu.

'ÇOK TAVSİYE ETTİLER'

Nişanlısıyla birlikte cami avlusunda fotoğraf çekilen İlkan Şahin, 'Nişanım vardı bugün. Burayı çok beğendik. Çok tavsiye ettiler, biz de gelip resmimizi çekildik. Çok memnunuz. Sosyal medyada gördük, arkadaşlarımız tavsiye etti. Manzara çok güzel şahane yeşilliklere karşı güzel bir manzara' şeklinde konuştu.

'BURASI TRABZON'DA TANINIYOR'

Caminin iç mimarisine katkıda bulunan cemaatten Tarık Kılıç, 'Burası Trabzon'da tanınıyor. İstanbul'dan yakınlarım geldiğinde buraya gelip fotoğraf çekiliyorlar. Her gelenden dernek yönetimi katkı alabilir. Düğün ve kına için buraya fotoğraf çekilmek için çok gelen oluyor. Manzara güzel, gelip fotoğraf çekilebilirler" ifadelerini kullandı.

'DENİZ, DAĞ, BURADAN HER YER GÖZÜKÜYOR'

Cami cemaatinden Yakup Kantekin ise, 'Mısırlı Dede Cami, Trabzon'un gezilecek görülecek yerlerinden birisidir. Düğün yapıldığında buraya gelip fotoğraf çekiliyor, burayı ziyarete geliyorlar. İbrahim hocamızın buranın yapılmasında emeği vardır. Buradan deniz, dağ, buradan her yer gözüküyor. Görülecek gezilecek bir yer' dedi. (DHA)