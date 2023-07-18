- Trabzon'da şaşırtan tabela

Bu mahalleye gelenler ne yöne gideceğini şaşırıyor

Tabelada aynı mahallenin yolunu biri sağ, diğeri sol tarafa okla göstermesi şaşırtıyor

Mahalleye dışardan gelenler doğru adresi bulmak için çevre sakinlerinden yardım alıyor

TRABZON - Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yol üzerinde bulunan tabela, aynı mahalleye yolun hem sağ tarafından hem de sol tarafından gidilir şeklinde okla göstermesi şaşkınlığa neden oluyor. Dışardan gelenler doğru yolu bulmak için çevredekilerden yardım almak zorunda kalırken yolun 2-3 kilometre sonra aynı yerde birleştiği belirtildi.

Çevre sakinlerinden Mustafa Öztürk, dışardan gelenlerin bazen yolu şaşırdığını kaydederek, "Mahallemiz çift mahalle, biri alt, biri üst kısımdan oluşuyor. Genellikle dışardan gelenler bazen yolu şaşırıyor, biz de kendilerine yolu tarif ediyoruz. Dolayısıyla mahallenin tam yabancısı olanlar için yolu bulmak da zor olabiliyor" dedi.

Her gün 10 kadar kişiye yolu tarif ettiğini belirten çevre sakinlerinden Mürsel Kaya, mahalleye iki yoldan da gidildiğini belirterek, "Çifteköprü mahallesine iki yoldan da gidilir. Dolayısıyla yol, üst tarafta yine Çifteköprü mahallesinde birleşiyor. Tabelada iki ayrı yöne Çifteköprü yazısı olması yolun hem yolun sağından hem de yolun solundan gidilmesi için. Çifteköprü mahallesine gitmek isteyen genellikle bana soruyor. Sormayanlar ise yolun yukarı kısmına kadar gidip tekrar geri dönerek bu defa bana soruyor. Dolayısıyla günde 10 kadar kişiye yolu tarif ediyorum, herkes beni tanıyor. Tabela açık adresi gösterilmesi için yazıldı ancak yine de yolu karıştıranlar oluyor. Buradan gidip geri dönenlere, neden giderken sormadın dediğimde o zaman da bana yanlış yaptım diyorlar. Daha sonra yolu tarif ederek istediği yere gönderiyorum. Yol yaklaşık 2-3 kilometre yukarıda birleşiyor." diye konuştu.