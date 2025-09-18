Trabzon'da 'Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Sürüyor ve Yürüyoruz' Etkinliği Düzenlendi

TRABZON'da Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) AB Bilgi Merkezi organizasyonuyla Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Sürüyor ve Yürüyoruz' etkinliği gerçekleştirildi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve TTSO AB Bilgi Merkezi tarafından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun katkılarıyla 'Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Sürüyor ve Yürüyoruz' etkinliği düzenlendi. Ganita mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Etkinliğe katılanlar, Karadeniz Sahil Yolu'nda bisiklet sürüp, yürüyüş yaptı. Etkinlikte ayrıca sağlıklı yaşama dikkat çekmek için katılımcılara somon da ikram edildi.

ÇELEBİ: ŞEHRİMİZİN YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN GELİŞMESİNİ DESTEKLİYORUZ

TTSO Başkanı Çelebi, sağlıklı yaşama dikkati çekerek, "Oda olarak, şehrimizin sadece ticari değil, aynı zamanda yaşam kalitesi açısından da gelişmesini destekliyoruz. Bugünkü etkinliğimiz 'Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Sürüyor ve Yürüyoruz' sloganıyla tam da bu amaca hizmet ediyor. Avrupa Hareketlilik Haftası, karbon emisyonlarını azaltarak, sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini teşvik ederek ve arabaların yerine insanlara öncelik veren kamusal alanlar yaratarak kentsel yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan pan-Avrupa ölçekli bir girişimdir. Bu girişimin Trabzon'da da yankı bulması, şehrimizin çağdaş ve sürdürülebilir bir geleceğe yürüdüğünün göstergesidir" dedi.

GÜLAY: BİSİKLET YOLLARI YAYGINLAŞTIRILACAK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay da, bisiklet yollarına önem verdiklerini belirterek, "Akçaabat-Yomra arasındaki bisiklet güzergahını geliştirmek istiyoruz. Ayrıca bisiklet yollarını her ilçeye yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.