Trabzon'da Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları ve Heyelanlar

TRABZON'un 4 ilçesindeki 19 mahallede sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Su basan evlerdeki 16 kişi tahliye edilirken, tek katlı çay ocağı yıkıldı, yıldırımın isabet ettiği ahır yandı, 1 inek de öldü.

Sürmene, Arsin, Araklı ve Of ilçelerinde dün, yağış sonrası taşkın ve heyelanlar meydana geldi. Etkisini artıran sağanak nedeniyle ilçelerde debisi yükselen dere ve ırmaklar taştı. Bazı cadde ve sokaklarda tıkalı menfezlerde su birikintisi oluştu. Heyelan sonucu Sürmene ilçesi Çarşı Mahallesi'nde boş haldeki tek katlı çay ocağı yıkıldı. AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından su basan evlerdeki 16 kişi, güvenli yerlere tahliye edildi. Heyelan nedeniyle kapanan 11 mahalle yolu ekiplerce ulaşıma açılırken, park halindeki çok sayıda araç hasar gördü. Su basan iş yerlerinde de hasar tespit çalışmalarına başlandı.

SÜRMENE'DE 8 MAHALLEDE HEYELAN OLUŞTU

Sürmene Belediyesi'nden yapılan açıklamada da "Yağış, binalarımızın bodrum katlarında su birikintisine yol açtı. Merkez mahallelerimizin sokaklarında su baskını oluştu. 8 binamızın bodrumunu boşalttık. 5 binamızın boşaltma çalışması devam etmekte, 8 mahalle yolumuz ulaşıma kapandı ve yolları ulaşıma açtık. Merkez mahallemizde temizlik çalışmaları hızla devam etmekte. Armutlu, Camlıca, Oylum, Çarşı, Soğuksu, Yemişli, Orta Mahalle, Balıklı mahallelerimizde heyelan oluştu. Bir ailemiz itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkartıldı. Bir bina heyelan sonucu devrildi" denildi.

AHIRA YILDIRIM İSABET ETTİ

Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi'ne bağlı Kurtalli mevkisinde ise Erol Çakır'a ait büyükbaş hayvanlarının bulunduğu ahıra yıldırım isabet etti. Üst katı saman dolu olan ahır, kısa sürede alev alırken 1 inek de öldü. AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi koordinesiyle sürdürülen çalışmalarda ilk belirlemelere göre, Sürmene'de 8, Araklı'ta 6, Of'ta 2, Arsin'de 3 olmak üzere 19 mahallede su baskını ve heyelan meydana geldi. Bölgedeki bazı istinat duvarlarında hasar oluştu. AFAD, DSİ, Karayolları ve belediye ekiplerinden 118 personel, 38 iş makinesi ve 10 araç, kapalı yol, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)