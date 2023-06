Trabzon'da Pideci Ömer Usta, Pazar Günleri Türk Sanat Müziği Dinletisi Sunuyor

Trabzon'da bulunan Büyük Sanayi Sitesi'nin pazar günü sessizliğini pideci Ömer Usta bozuyor. Pazar günleri pide yemeye gelen müşterilerine yemek ziyafetinin yanında sesiyle müzik ziyafeti de veren Ömer Usta, "Türk Sanat Müziği dinlemek isteyenler buyursunlar gelsinler" dedi.

Trabzon'da Değirmendere mevkiinde bulunan Büyük Sanayi Sitesi'nde bir pide salonunda usta olarak çalışan Ömer Kaya yıllardır her pazar, sesiyle pide yemeye gelenlere şarkılar söyleyerek onlara güzel anlar yaşatıyor.

"Herkes şarkı söylememi istiyor, ben de okumaya çalışıyorum" diye sözlerine başlayan Ömer Kaya, "Bazen arabesk söylememi istiyorlar ama ben yalnızca Türk Sanat Müziği söylüyorum. Türk Sanat Müziği dinlemek isteyenler buyursunlar gelsinler. Ben burada ustayım ve yıllardan beri bu işi yapıyorum. Bir gün burada benden bir tane şarkı söylememi istediler. Söyleye söyleye bu her pazar bir alışkanlık oldu. Yoğunluğun fazla olmasından ötürü de bu artık geleneksel bir hale döndü. Bu yüzden her pazar buraya gelen daimi müşterilerimiz de var. Müzik ile beraber yemek yemek, hele pide yemek muhteşem bir şey diyorlar. Ben sadece şarkı söylüyorum, herhangi bir müzik olmadan. Herhangi bir müzik eğitimi de almadım. İngiltere Londra'da çalıştığım dönemlerde İngilizlere Türk Sanat Müziği okurdum. Çok muhteşem dinleyicilerdi. Yemek yerken bile her şeyi bırakırlardı ve beni dinlerlerdi. 2000'li yılların başında orada bulunmuştum. Orada da kebap ve pide türü Türk yiyecekleri yapıyordum" dedi.

Pide salonunun işletmecisi Önder Gündüz ise yaptığı açıklamada "Burada herkes memnun. Biz özellikle pazar günleri burada konser de veriyoruz. Bütün Trabzon burayı bilir. Sadece Trabzonlular'a hitap etmiyoruz. Arap kardeşlerimiz de geliyor, başka yerlerden gelenler de var. Allah'a şükürler olsun işimiz çok yoğun. Özellikle hafta sonları çok fazla yoğunluk oluyor" açıklamasında bulundu.

"Sesi yaptığı pideler kadar güzel"

Ömer Usta'nın sesinin ve yaptığı pidelerin çok güzel olduğunu ifade eden İzmirli Hasan Kocaayan, "Sesini çok beğendik, her şey mükemmeldi. Çok teşekkür ediyorum" derken, her pazar buraya pide yemek için geldiğini belirten Bedirhan Bayraktar ise "Burası sanayinin aranan tadı. Normalde grup halinde geliyoruz buraya ancak bugün iki kişi geldik. Burayı herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON