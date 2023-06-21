Trabzon'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı ve sürücü Nihat Köse hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.