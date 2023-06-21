Trabzon'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı ve sürücü Nihat Köse hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nihat Köse yönetimindeki 61 AEE 154 plakalı otomobil, dün gece saatlerinde Hıdırnebi Yaylası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Sabah saatlerinde otomobili görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Aracına yaklaşık 500 metre mesafede bulunan Köse'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Köse'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.