Trabzon'da Ölü Yunus Sahile Vurdu

Trabzon'da Ölü Yunus Sahile Vurdu
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sahile vuran ölü yunus çocukların ilgisini çekti. Vatandaşlar, yunusu kıyıya çıkardı ancak kötü koku nedeniyle yeniden denize bıraktı.

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde ölü yunus sahile vurdu. Sahilde kumla oynayan çocuklar, ölü yunusu meraklı gözlerle izledi.

Ayasofya sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, su üzerinde hareketsiz bir yunus olduğunu fark etti. Dalgaların etkisiyle kıyıya kadar sürüklenen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yunus, gövdesine dolanan ip ile sahile kadar ulaştı. Yunusu fark eden vatandaşlar ipin ucundan tutarak yunusu çekerek deniz kenarına çıkardı. O sırada sahilde kumla oynayan çocuklar ölü yunusu meraklı gözlerle izledi. Kıyıya çıkarılan yunustan yayılan kötü koku nedeniyle, vatandaşlar yunusu yeniden denize bıraktı.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTester One:

Kötü Karadeniz fıkrası anlatmışlardır

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