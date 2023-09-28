Trabzon'da Minibüs Yaya Geçidine Çarptı: 2 Yaralı

TRABZON'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken minibüs çarpan Melike Boz (19) ve Rabia Selin Durmuş (19), ağır yaralandı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu'nda Trabzon'dan Rize istikametine giden Musa A. (50) idaresindeki 61 S 3406 plakalı minibüs, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Melike Boz ile Rabia Selin Durmuş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Boz ve Durmuş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının kritik olduğu belirtildi. Sürücü gözaltına alınırken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)