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Trabzon'da mahsur kalan 2 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir köprü ayağında mahsur kalan 2 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, kedi sesi duyanlar tarafından haberdar edilerek olay yerine yönlendirildi. Kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.