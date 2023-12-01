Trabzon'da Kaybolan Lise Öğrencilerinden Birinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Trabzon'da fırtına kaynaklı dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık'ın arama çalışmaları devam ediyor. Uğurcan Korkmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

1) DENİZDE KAYBOLAN 2 LİSELİDEN UĞURCAN'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

TRABZON'da, limanda cep telefonuyla görüntü çekerken fırtına kaynaklı dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık'ı (16) arama çalışmaları 5'nci günde de sürdürüldü. Çalışmalarda dev dalgalara kapılarak denizde kaybolan 2 lise öğrencisinden Uğurcan Korkmaz'ın cansız bendine, kaybolduğu noktaya 100 metre mesafede ulaşıldı.

Olay, 27 Kasım'da Beşikdüzü ilçesi Liman mevkisinde meydana geldi. Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle, denizde oluşan dev dalgaları arkalarına alıp cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmek istedi. Bu sırada dalgalara kapılan 2 öğrenci, denize sürüklenip kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, Afad, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Ekipler, bölgede kayıp liselilere ulaşmak için sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başladı. Havadan helikopter destekli aramaların 5'inci gününe, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi, AFAD ve itfaiye ekipleri katıldı. Yaklaşık 100 kişilik ekip tarafından, akıntı tehlikesine karşı sürdürülen arama çalışmalarına, çevre illerden gelen ekipler de destek verdi. AFAD dalgıçları, su altında insan bedenini tanımlamak için yapay zeka yöntemiyle çalışan sonar teknolojili cihazla suda arama yaptı.

Arama çalışmalarının 4'üncü gününde, olay yerine 2 kilometre mesafede Vakfıkebir ilçesi sahilinde kuma gömülü kayıp öğrenci Emir Berke Aşık'a ait mont, cep telefonu, kalem ve bir miktar paraya ulaşıldı. Bu gelişme üzerine ekipler, arama çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı.

UĞURCAN'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin arama çalışmalarında; dev dalgalara kapılarak denizde kaybolan 2 lise öğrencisinden Uğurcan Korkmaz'ın cansız bendine, kaybolduğu noktaya 100 metre mesafedeki sahilde, kayalık alanda ulaşıldı. Korkmaz'ın cenazesi denizden alınarak, otopsisi için adli tıp kuruma kaldırıldı.

Bu sırada kıyıda bekleyişi sürdüren Korkmaz ailesi fertleri, acı haber üzerine gözyaşı döktü.

Ekipler aynı bölgede diğer kayıp öğrenciyi arama çalışmalarını sürdürüyor.