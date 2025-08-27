Trabzon'da Kaybolan Genç Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Trabzon'da Kaybolan Genç Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Of ilçesinde dalgalara kapılarak kaybolan 14 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Olay, Kalealtı Sahili'nde meydana geldi ve arama çalışmaları sabah saatlerinde sonuçlandı.

TRABZON'un Of ilçesinde sahil kenarında gezinirken dalgalara kapılıp, sürüklendiği denizde kaybolan Sultan Hamit Hacımustafaoğlu'nun (14) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Kalealtı Sahili'nde meydana geldi. Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, deniz kenarında gezinirken dalgalara kapılıp denize sürüklendi. Hacımustafaoğlu kısa sürede suda kaybolurken, durumu fark edenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Dalgıçlar, Hacımustafaoğlu'nu bulunması için çalışma başlattı. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlanıldı. Dalgıç ekipleri, saat 10.00 sıralarında Hacımustafaoğlu'nun kaybolduğu bölgeye yakın noktada cansız bedenine ulaştı. Sahil Güvenlik botuna alınan cansız beden, otopsi işlemleri için Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar

Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabil'de yolcu otobüsü devrildi: 25 ölü, 27 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi: 25 ölü, 27 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.