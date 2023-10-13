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Trabzon'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Kaşüstü Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan elektrik ustası Eyüp İnan (44), asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme sonucunda İnan'ın 2 çocuk babası olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.