Trabzon'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Trabzon'un Kaşüstü Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan elektrik ustası Eyüp İnan (44), asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme sonucunda İnan'ın 2 çocuk babası olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'da çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Kaşüstü Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan elektrik ustası Eyüp İnan (44), asansör boşluğuna düştü.
Arkadaşlarının bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede 2 çocuk babası İnan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Yaşam