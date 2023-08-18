Trabzon'da hafif ticari araç devrildi, sürücü yaralandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.