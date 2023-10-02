Trabzon'da Gürültülü Egzoz Kullanan 2 Sürücüye 8 Bin 128 Lira Cezası
Trabzon'da trafik ekipleri tarafından gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza uygulandı. Sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçları trafikten men edildi.
Trabzon'da gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, il ve ilçe merkezlerinde trafik ekiplerince gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza kesti.
Sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçlar trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Yaşam