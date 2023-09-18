Trabzon'da Gürültülü Egzoz Kullanan 2 Sürücüye 8 Bin 128 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Trabzon'da yapılan denetimlerde, gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza kesildi. Sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçlar trafikten men edildi.

Trabzon'da, gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye, toplam 8 bin 128 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe merkezlerinde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye, toplam 8 bin 128 lira ceza kesti.

Sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçlar trafikten men edildi.