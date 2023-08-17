Trabzon'da Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişiden Birisi Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir iş yerinde elektrik arızasını gidermek için çalışma yapan 2 kişi elektrik akımına kapıldı. Olay sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, diğer kişi ise tedavi altına alındı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde arıza nedeniyle gittikleri iş yerinde elektrik akımına kapılan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yomra-Özdil yolundaki bir iş yerine elektrik arızasını gidermek için giden M.D. (48) ile H.Ç. (31), çalışma sırasında akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.D, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edilen H.Ç'nin ise yanık merkezindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.