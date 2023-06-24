Trabzon'da Denize Giren Kişi Boğuldu
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Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi sahilinden denize giren B.Ö'nün (34) uzun süre sudan çıkmaması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve polise bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu B.Ö'nün cansız bedeni sudan çıkartıldı. B.Ö'nün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Trabzon'da gece saatlerinde denize giren kişi boğuldu.
Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi sahilinden denize giren B.Ö'nün (34) uzun süre sudan çıkmaması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu B.Ö'nün cansız bedeni sudan çıkartıldı.
B.Ö'nün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü.