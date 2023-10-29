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Trabzon'da Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik Botu ziyarete açıldı

Trabzon'da Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde hizmet veren TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu, vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar botu ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdi ve görevli askerlerden bilgi aldı. Ayrıca balıkçılar da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla süsledikleri taka ve gırgırlarla denize açıldı.