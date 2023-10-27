Trabzon'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında dalgıçlar denizde Türk bayrağı açtı

Trabzon'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla itfaiyenin arama kurtarma ekibindeki dalgıçlar denizde Türk bayrağı açtı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekibindeki 4 dalgıç, Araklı ilçesinin Kalecik mevki açıklarında dalış yaparak deniz altında Türk bayrağı açtı.

Trabzon'da, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla itfaiyenin arama kurtarma ekibindeki dalgıçlar denizde Türk bayrağı açtı.

Kentte devam eden kutlamalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekibindeki 4 dalgıç, Araklı ilçesinin Kalecik mevki açıklarında dalış yaptı.

Dalgıçlar, deniz altında Türk bayrağı, İtfaiye Teşkilatının ambleminin de yer aldığı "Trabzon İtfaiyesi" ile "Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun" yazılı pankart açtı.