Trabzon'da bir otelin çamaşırhanesinde yangın çıktı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı bir otelin çamaşırhane kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü ancak maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'da bir otelin çamaşırhanesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'ndeki bir otelin çamaşırhane kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Yaşam