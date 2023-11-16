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Trabzon'da bir otelin çamaşırhanesinde yangın çıktı

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı bir otelin çamaşırhane kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü ancak maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.