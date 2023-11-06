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Trabzon'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Trabzon'da Kaşüstü Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda dairede maddi hasar meydana geldi ve dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler, apartmanın asansör ve yangın merdivenlerinin kontrolünü yaparak havalandırma işlemini gerçekleştirdi.