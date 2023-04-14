Trabzon'da ana isale hattı patladı, bina ve araçlar hasar gördü

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde ana isale hattı patlaması sonucu tazyikli su, 6 katlı binaya sıçradı; bodrum katı suyla doldu, park halindeki 2 araç hasar gördü. Ekipler, onarım ve temizlik çalışması başlattı.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Söğütlü Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçen ana su hattı, gürültüye patladı. Yer altından çıkan tazyikli su havaya fışkırdı. Yükselen su, çevredeki 6 katlı apartmana sıçradı, bodrum katındaki bir evi su bastı. Yolda kısmen çökmeye de yol açan patlamayla park halindeki 2 araç da hasar gördü. İran uyruklu aile, evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) ekipleri de onarım ve temizlik çalışması başlattı.Evi ve aracı hasar gören Behzad Ahmadi, "Sabah spora çıktım. Arabanın altından az miktarda su geliyordu. Hemen TİSKİ'yi arayarak haber verdim. Sonra eve geldim. Arabanın anahtarı alıp arabamı oradan çıkartacaktım ki su bir anda patladı. Evime su bastı. Arabamda ve evimde hasar var" dedi.