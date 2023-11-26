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Trabzon'da ahır yangını: 1 yaralı, 12 büyükbaş hayvan telef oldu

Trabzon'un Tonya ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 1 kadın yaralandı ve 12 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın sonucunda evin bir bölümü zarar gördü.