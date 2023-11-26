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Trabzon'da ahır yangını: 1 yaralı, 12 büyükbaş hayvan telef oldu

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Yaşam Haberleri
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Trabzon'un Tonya ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 1 kadın yaralandı ve 12 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın sonucunda evin bir bölümü zarar gördü.

Trabzon'un Tonya ilçesindeki ahırda çıkan yangında 1 kadın yaralandı, 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Kaleönü Mahallesi'nde, Zabit Akbulut'a ait evin ahır bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, hayvanları kurtarmak isteyen Zehra Akbulut, yüzünden yaralandı.

Yangının sıçradığı evin bir bölümü zarar gördü, ahırdaki 12 hayvan telef oldu.

Kaynak: AA / Yaşam

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