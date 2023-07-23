Trabzon'da Ahi Evren'e Komşu ve Deniz Manzaralı Mezarlık İçin Sıraya Girdiler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Boztepe Mahallesi'nde Ahi Evren Dede Camii yanında bulunan mezarlık alanına yoğun talep olunca yeni mezar sahası açma kararı aldı. Yapımına başlanan yeni mezarlık alanı, Ahi Evren'e komşu olmak ve deniz manzaralı mezarlık sahibi olmak isteyen Trabzonlular tarafından büyük ilgi gördü. Trabzon Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Saral, yeni mezarlık alanının tamamen vatandaşların isteklerine göre şekillendiğini belirtti. Yeni mezarlık alanının yaklaşık 5-6 yıldır üzerinde çalışılan bir proje olduğu ve yeşil alan olarak kalabilecek bir durumda olduğu ifade edildi. Yılsonuna kadar hizmete açılması planlanan mezarlık alanında yer almak isteyenlerin dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Hem Ahi Evren'e komşu olmak hem de deniz manzaralı mezarlık sahibi olmak için sıraya girdiler

Trabzon Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Saral:

"Boztepe'deki mezarlık alan vatandaşımızın yoğun talebi üzerine şekillenen bir durum"

TRABZON - Trabzon'un Boztepe Mahallesinde Ahi Evren Dede Camii yanında yer alan mezarlık alanına yoğun talep olunca Büyükşehir Belediyesi çareyi yeni mezar sahası açmakta buldu. Yapımına başlanan yeni mezar yeri için ise Trabzonlular, hem Ahi Evren'e komşu olmak hem de deniz manzaralı mezarlık sahibi olmak için sıraya girdiler.

Denize nazır alanda yer alan Ahi Evren Dede Türbesinin bulunduğu kısmın hemen alt tarafındaki bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni mezar yeri çalışması yapılırken, söz konusu yere yoğun şekilde talebin olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Saral, yeni mezarlık alanın tamamen vatandaşların isteklerine göre şekillendiğini söyledi. Saral "Boztepe'deki mezarlığımız bir üst tarafında Ahi Evren Dede Camii ve etrafında Ahi Evren Dede mezarlığımız mevcut. Yapımına devam ettiğimiz yer 137 dönüm Büyükşehir belediyemizin mülkiyetinde olan bir alan. Bu alandan mevcut Ahi Evren mezarlığımızın altından yaklaşık 40 dönüme yakın bir yeri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün onayı ile mezarlık alanı olarak tahsis edilmiş, resmi izinleri yapılarak projesi onaylanmış bir alan. Tamamen vatandaşımızın isteklerine göre şekillenen bir durum. Şu anda bizdeki dilekçe sayısı mezar talep adeti olarak o alanda sadece 4 bine yakın. Ahi Evren Dede Camii, Ahi Evren Dede Mezarlığı, orada Trabzon'a mal olan bir kişilik var. İnsanlarımız bu bölgeye rağbet etmesine sebep oluyor. Boztepe'deki yer vatandaşımızın yoğun talebi, isteği üzerine şekillenen bir durum. Yaklaşık 5-6 yıldan beri üzerine çalıştığımız bir proje. Tamamen o alanı yeşilliği bozmadan vatandaşımızın hizmetine sunacağımız hem de yeşil alan olarak kalabilecek bir durumda orası. Şuan dolgu işlemlerimiz devam ediyor. İnşallah yılsonuna kadar hizmete açmayı düşünüyoruz" dedi.

Dilekçe ile başvuranlara öncelik hakkı

Dilekçe ile başvuranlara öncelik hakkı tanınacağını kaydeden Saral, "Öncelikle bize dilekçe ile başvuran vatandaşlarımıza orada yer hakkı tanıyacağız. Dilekçe ile başvuran vatandaşlarımızı satışa çıkmadan bir gün önce hepsini telefonla arayacağız, mesaj çekmeyeceğiz. Vatandaşımıza diyeceğiz ki 'Buyurun yarından itibaren Boztepe'deki başvurduğunuz yer satışa çıkıyor, gidin yerinizi beğenin, gelin işlemlerini yapalım' Süreç bu şekilde işleyecek" diye konuştu.

Ahi Evren Dede

Öte yandan kaynaklara göre, Ahi Evren Dede, Orta Asya'dan Trabzon'a gelen Türkler'in bölgeye yerleşmesine, meslek sahibi Türkler'in yüksek kalite ve standartta mal ve hizmet üreterek gayrimüslim esnaflarla rekabet etmesine ve bölge halkının Türk-İslam kültürünü tanımasına öncülük etti. 1461 yılındaki Trabzon'un fethine zemin hazırlamış beş evliyadan birisidir. Ahi Evran Dede, miladi 1351 yılında 67 yaşında şehit edilmiştir. Trabzon Boztepe Mahallesinde, kente hakim bir konumda bulunan cami ve türbenin yapıldığı tarih tam olarak bilinmemektedir. Türbe, Ahi Evren Dede Cami adı ile anılan camiye bitişik olarak inşa edildi. Günümüze ulaşan Ahi Evren Dede Camisi ve Türbesi ise II. Abdülhamid'in gönderdiği 900 altınla Trabzon Valisi Kadir Paşa tarafından hicri 1305 yılında yaptırıldı.