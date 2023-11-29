Trabzon'da 35 yıldır otobüs terminalinde çalışan adam, yeni otogarın açılmasıyla bekçilik yapmaya devam ediyor

Trabzon'da 47 yaşındaki Halim Kahraman, 35 yıllık çalışma hayatının tamamını şehirlerarası otobüs terminalinde çeşitli işlerde geçirdi.

İlkokulun ardından eğitimine devam edemeyen Kahraman, 12 yaşındayken Sanayi Mahallesi'ndeki otogarda simit ve meşrubat satmaya başladı. Aynı otogarda çalışan dayısından işi öğrenen Kahraman, 15 yaşındayken bir otobüs firmasında işe girdi. Kahraman, 32 yıldır çeşitli firmalarda komisyonculuk yaparak geçimini temin etti.

Otogar, Büyükşehir Belediyesince Değirmendere Mahallesi'nde inşa edilen yeni şehirlerarası otobüs terminalinin 23 Ekim'de hizmete alınmasıyla boşaltıldı.

Kahraman, son 25 yıldır hizmet verdiği, aynı zamanda otogarın yıkım işlerini de yürüten firma bünyesinde yıkım alanında bekçi olarak çalışmaya devam ediyor.

"Garibanından emanet gönderenine, öğrencisinden her kesimdeki insana çok yardımcı olduk"

Halim Kahraman, AA muhabirine, çocukluk döneminde yaşadığı mahallede olması dolayısıyla otogarın yapımına tanıklık ettiğini söyledi.

Çocuk yaşlarda çalışmaya başladığı otogarda 35 yıllık mazisi olduğunu belirten Kahraman, yolculara gidecekleri şehirlere bilet almalarında yardımcı olduğunu ifade etti.

Otogarda hizmet veren otobüs firmalarının hemen hemen hepsinde çalıştığını anlatan Kahraman, vatandaşlara uygun olan seferlere bilet kesip şehirden uğurladığını dile getirdi.

Otogarın yıkım işini çalıştığı firma alınca bu sefer de bekçilik yapmaya başladığını ifade eden Kahraman, yıkım işleri bittikten sonra yeni otogarda ekmeğini kazanmaya devam edeceğini aktardı.

Kahraman, çocuk olarak girdiği otogarda ömrünün geçtiğini yineleyerek, şunları kaydetti:

"Birine sorsan anlatamaz, onu yaşaman lazım. Ekmek parasına çalışıyoruz ama mazi anlatılmaz, yaşayan bilir. Buraya öğrenci çok gelir, örneğin Ordu'ya gitmek 200 lira, 'Ağabey paramız yok, 100 liraya gönderir misin?' derler. Ben ve patronlarım çok yardımcı olduk. Komisyon almadan çok yardımcı olduğum yolcu var. Bu reklam gibidir, hizmet önemlidir. Hizmetini güzel yaparsan her şey para değil, önce hizmet önemli. Garibanından emanet gönderenine, öğrencisinden her kesimdeki insana çok yardımcı olduk."

Simsarlığı herkesin yapamayacağının altını çizen Kahraman, "Kimin arabası boş, kim saat kaçta Bodrum, Ankara'ya gibi illere otobüs gönderir, araba oradan kaçta gelir, bunlar önemli. Simsarlık dışardan çığırtkanlık olarak bilinir ama öyle değil. 24 saat buradan kaç İzmir seferi var, hepsini bilirim, basit değil o kadar." diye konuştu.

"Burası bitti diye üzülmek yok, diğer tarafta yeni macera başlayacak"

Kahraman, ömrünün geçtiği otogarın yıkılmasına üzüldüğünü belirterek, "Üzülüyorsun geçmişin var, burada bir aileydik." ifadelerini kullandı.

Bir yandan da şehrin daha modern bir terminale kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını anlatan Kahraman, yeni otogarın hizmet açısından daha konforlu olduğunu vurguladı.

Kahraman, ömrü yettiği kadar işini yapmaya devam edeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Herkes işini yapacak, ben marangozluktan anlamam. Ben bu işin aşığıyım. Benim işim simsarlık, ben lokantadan, garsonluktan anlamam. Burası bitti diye üzülmek yok, diğer tarafta yeni macera başlayacak. Buranın yıkımına üzülüyorum ama artık bize de yeni lazım. Çağ değişiyor, eskiden biletleri elle yazıyorduk, şimdi bilgisayardan yazıyoruz. Yeni otogarda yeni anılar, yeni maceralar, şimdi 'her şey yeni başlıyor' derler ya orada başlayacağız Allah nasip ederse."

Kahraman'ın çalıştığı turizm şirketinin yetkilisi Alican Akbulut ise eski otogarın bulunduğu bölgedeki esnafın Halim Kahraman'ı yakından tanıdığını belirterek, "Artık burayla bütünleşmiş bir insan. Bu işten başka bir iş yapabileceğini düşünmüyorum. İşini de hakkıyla yapıyor. Yıllardır beraberiz, kendisiyle ilgili de hiçbir şikayet almadık bugüne kadar. Yeni yerde de işi hazır. İnşallah beraber daha nice senelerde hep beraber çalışacağız." dedi.