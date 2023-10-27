Trabzon'da 2 yaşındaki çocuk binadan düşerek hayatını kaybetti
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Trabzon'un Of ilçesinde bir binanın 6'ncı katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde bir binanın 6'ncı katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Adana'dan Of'a bağlı Sulaklı Maahllesi'nde yaşayan akrabalarına misafirliğe gelen Aydın ailesinin 2 yaşındaki kızları Ecrin Liza, 6'ncı katta bulunan evin penceresinden düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Beton zemine düşen 2 yaşındaki Ecrin Liza, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Yaşam