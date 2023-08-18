TPAO'ya ait kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü'ne ( Tpao ) ait özel güvenlik personelini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TPAO'nun Batı Raman'daki petrol sahalarında devriye görevi yapan özel güvenlik personelini taşıyan sürücü ismi öğrenilemeyen 72 AAS 600 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN