Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki oto yıkamacıları sevindirdi. Toz bulutunun dağılmasının ardından araç sahipleri temiz araçlara bindikleri için mutlu olduklarını ifade ederken yıkamacılar ise yoğunluktan memnun olduklarını belirtti.

Toz bulutu oto yıkamacıların yüzünü güldürdü

Yıkamacılarda toz bulutu yoğunluğu

ŞANLIURFA - Suriye üzerinden gelerek Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesini etkisi altına alan toz bulutu oto yıkamacıların yüzünü güldürdü.

Suriye üzerinden gelerek Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesini etkisi altına alan toz bulutu en çok oto yıkamacıları sevindirdi. Toz bulutunun dağılmasının ardından araç sahipleri soluğu ilçedeki araç yıkama istasyonlarında aldı. Araçlarının içi ve dış yıkamasını yaptıran sürücüler, temiz araçlara bindikleri için mutlu olduklarını ifade ederken yıkamacılar ise yaşanan yoğunluktan dolayı memnun olduklarını vurguladı.

Aracını yıkamacıya götüren Mehmet Düzgün, "Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dün yaşanan toz bulutundan dolayı araçlarımız, evlerimiz, mekanlarımız kirlenmiş haldeydi. Biz de fırsatını bulup araçlarımızı yıkattık" dedi.

Toz bulutundan faydalandık

Toz bulutunun işlerine yaradığını söyleyen oto yıkamacı Mahmut Karatop, "Toz bulutundan dolayı iş yerimiz kapalıydı. Bu gün hava açıldığından işlerimiz de açıldı. Bu iş bize yaradı. Toz bulutundan faydalandık" diye konuştu.