Tosya'da Üç Tekerlekli Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen üç tekerlekli elektrikli motosiklet kazasında yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.