Tosya'da Üç Tekerlekli Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen üç tekerlekli elektrikli motosiklet kazasında yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üç tekerlekli elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Mehmet Derin (72) yönetimindeki 37 AGJ 047 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Kuşçular köyü yolunda devrildi.
Ağır yaralanan ve Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Derin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yaşam