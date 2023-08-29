Haberler

Tosya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yaşam Haberleri

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada traktörün şarampole devrildiği belirtildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.E'nin (78) kullandığı traktör Özboyu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, traktörde yolcu olarak bulunan H.K. (65) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Yaşam

Kastamonu Kaza Yaşam Haberler

title