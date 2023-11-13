Tosya'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Samet Ögürce yönetimindeki hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Samet Ögürce yönetimindeki 14 BU 869 plakalı hafif ticari araç, Çaykapı köyü mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Fatma, Arin ve Kibar Ögürce yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam