Tosya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hazar Hüsük (20) yönetimindeki 37 ET 344 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Yazıçam mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Satı Bölük'e (51) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.