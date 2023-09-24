Tosya'da meydana gelen ot yangınında 20 dekar arazi zarar gördü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen ot yangınında 20 dekar arazi zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen ot yangınında 20 dekar arazi zarar gördü.
İlçenin Karşıyaka Mahallesi Yazıçam mevkisinde bulunan otluk alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi ve Tosya Orman işletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 20 dekar otluk alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Yaşam