Tosya'da makas atan tır bariyerlere çarptı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda makas atan bir tır, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, Samsun istikametinde trafik bir süreliğine tek şeritten sağlandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda makaslayan tır, bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sebebiyle yolun Samsun istikametinde trafik bir süreliğine tek şeritten sağlanabildi.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 53 AAV 354 plakalı tır, sağanak yağışın etkili olduğu Çorum kavşağı mevkiinde makaslayarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Samsun istikametinin tek şeridi trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeritten sağladı. Tırın kaldırılması ile trafik normale döndü. - KASTAMONU