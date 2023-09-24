Tosya'da mahsur kalan köpek kurtarıldı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir bağ evinin bahçesindeki boş havuza düşerek mahsur kalan köpek belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir bağ evinin bahçesindeki boş havuza düşerek mahsur kalan köpek belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tosya ilçesinde kullanılmayan bağ evinin boş olan havuzuna düşen köpek mahsur kaldı. Köpeği gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bağ evine gelen belediye ekipleri, köpeği mahsur kaldığı havuzdan kurtardı.
Veteriner hakim tarafından sağlık kontrolü yapılan köpek yaşadığı bölgeye bırakıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam