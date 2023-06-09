Tosya'da lise öğrencileri kuş yavrularını koruma altına aldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde lise öğrencileri, yuvasından düştüğünü gördükleri iki kuş yavrusunu başka bir yere yerleştirdi. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan Genç'in ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından koruma altına alınan yavrular, öğrencilerin yaptığı karton kutuda annelerinin yanına bırakıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde lise öğrencileri, yuvasından düştüğünü gördükleri iki kuş yavrusunu başka bir yere yerleştirdi.

Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya bölümünde öğrenim gören Emirhan Genç, (17) okul bahçesindeki çam ağacında bulunan kuş yuvasına kargaların saldırdığını ve yuvadaki 2 yavrunun düştüğünü gördü.

Bunun üzerine Genç, durumu itfaiyeye bildirdi. Okula gelen itfaiye ekipleri aynı yere koyamayınca yavrular, karton kutu içinde başka bir yere yerleştirildi.

Genç, AA muhabirine, kuşun düştüğünü görünce yanına gittiğini belirterek, "Kuş yaşıyordu. Yuva çok yüksekte olduğu için yavruları oraya koymam imkansızdı. Hemen Tosya Belediyesi itfaiyesini aradım. Bu arada bir yavru daha düştü. Onları koruma altına aldım." dedi.

İtfaiyecilerin yavruları yine aynı ağaçtaki yuvaya koymak istediklerini ama kargalar dağıttığı için koyamadıklarını anlatan Genç, "Bunun üzerine öğretmenlerim ve öğrenci arkadaşlarımla karton kutuyu yuva yaptık. Kutuyu da okulumuzun bahçesindeki küçük bir bağ evi örneği var, oraya koyduk annesi görsün diye. Yanlarına su ve yem koyduk. Anne kumru havada dolaşıyor. İnşallah yavrularının yanına gelir." ifadesini kullandı.