Tosya'da kamyonet devrildi: 3 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ev eşyası yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Kazada yaralanan vatandaşların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda ev eşyası yüklü kamyonetin devrilmesi neticesinde 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'a ev eşyası taşıyan R.Ç. idaresindeki 52 ADV 147 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada kamyonette bulunan 1 çocuk, 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU