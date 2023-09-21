Tosya'da Hurdalık Alanında Yangın Çıktı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hurdalık malzemelerin biriktiği alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdalık olarak kullanılan alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Boş alandaki otların da tutuşmasına sebep olan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU